Obsežen požar zajel otok Vis

Na hrvaškem otoku Vis je minulo noč izbruhnil obsežen gozdni požar. Kot so po poročanju spletnega portala Dalmacija danas sporočili gasilci, na območju Komiže na zahodu otoka gorita borov gozd in grmičevje. Pri gašenju sodelujejo tudi letala.

Zagorelo je v nedeljo okoli 23. ure, ogenj pa se je hitro razširil, med drugim zaradi suhega rastlinja in vetra. V boju z ognjenimi zublji sodeluje okoli 70 gasilcev z vsega otoka, na pomoč naj bi jim danes priskočili kolegi s celine.

Ogenj gasijo tudi s tremi posebnimi letali za gašenje, eno pa na terenu še pričakujejo, poroča hrvaški spletni portal televizije N1. Po navedbah gasilcev ogenj za zdaj ne ogroža hiš ali drugih objektov.