Ob božiču legitimirali 55 tisoč ljudi in napisali 823 kazni

Varnostni organi so v že pred dnevi napovedali, da bodo v prazničnem času poostrili nadzor nad spoštovanjem ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa. In tako je tudi bilo. Včeraj, na božični dan, so pripadniki varnostnih organov v Italiji legitimirali 55.486 ljudi. Kazen so napisai 823 ljudem, 7 posameznikov pa je doletela ovadba, ker so se od doma oddaljili kljub temu, da je bila zanje odrejena karantena.

Vstopili so tudi v 8794 gostinskih lokalov oz. trgovin, pri čemer so 9 trgovinam odredili zaprtje, oglobili pa so 31 lastnikov.