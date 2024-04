Na avtocesti A4 zastoji v smeri Trsta

Na avtocesti A4 v smeri Trsta so pristojne službe odstranile posledice nesreče, ki se je pripetila ob 13. uri, v kateri je tovornjak, ki je trčil v vozila, ki so obstala v zastoju, izgubil tovor marmornatih blokov. Tovornjaka, ki sta bila udeležena v nesreč, ki se je pripetila ob 10. uri med Meolom in San Donajem, pa še odstranjujejo. Na avtocestnem odseku med Benetkami in San Donajem v smeri Trsta nastajajo zastoji.

Malo pred 16. uro sta druga dva tovornjaka trčila med San Stinom in vozliščem pri Portogruaru v smeri Trsta. Ena oseba se je lažje poškodovala. Promet je oviran in poteka po prehitevalnem pasu.