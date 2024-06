Finančni policisti iz Čedada so ob mejnem prehodu Robič-Štupca na državni cesti št. 54 na območju Občine Podbonesec v Benečiji v minulih dneh ustavili avtomobil čeških registrskih tablic. Odkrili so, da je voznik v njem prevažal mačeto, nož in bodalo za metanje. Prestregli so še 45 gramov marihuane in LSD znamko. Voznik je finančnim policistom izjavil, da vozi v Gradež na dopust.

Prevoza orožja ni znal opravičiti, zato so ga finančni policisti ovadili. Orožje in drogo so zasegli.