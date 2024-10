Ob morju burja do 111 km/h, v gorah sneg

Ob zadrževanju ciklonskega območja v naši bližini so bile padavine tudi včeraj izdatne. V FJK je povečini padlo od 50 do 90 litrov dežja na kvadratni meter, ponekod v Karnijskih predalpah in v zahodnih predelih deželnega obalnega pasu tudi več. Zapihala je močna burja, ki je pozno sinoči po podatkih meteorološke opazovalnice deželne agencije za okolje Arpa v Tržaškem zalivu dosegla najvišjo hitrost 111 kilometrov na uro, v drugem delu noči pa 93 kilometrov na uro. V dopoldanskih urah je burja sicer začela slabeti in bo popoldne povečini zmerna.