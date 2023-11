Ob vdoru arktičnega zraka se bo pojavil tudi ciklon

Ob vdoru za ta čas mrzlega arktičnega zraka, se bo v soboto ponekod prehodno povečala nestanovitnost in bo lahko nastala kakšna posamezna ploha. Morebitni krajevni pojavi bodo vsekakor kratkotrajni, čez dan se bo razjasnilo. Povečini sončno vreme se bo nadaljevalo v nedeljo. Najnižje nočne temperature bodo tudi na Goriškem in na Kraški planoti povečini pod lediščem, ob morju pa do okrog 5 stopinj Celzija. Občasno bo pihal severni veter. Najvišje dnevne temperature bodo do okrog 10 stopinj Celzija.

V ponedeljek se bo v območje arktičnega zraka, ki bo zaobjel severno Sredozemlje in naše kraje, vrinil ciklon, ki bo nastal nad Britanskim otočjem in se bo spuščal proti jugovzhodu. Prehodno bo pritekal rahlo toplejši zrak. Zlasti v popoldanskih urah se bo povečala oblačnost in bodo ponekod možne rahle padavine, ki se bodo v noči na torek predvidoma nekoliko okrepile. Meja sneženja bo zlasti na začetku padavin, ponekod morda lahko tudi dlje, razmeroma nizko. Sneg bi lahko prehodno rahlo naletaval tudi v najvišjih vzhodnih predelih Kraške planote. Rahlo snežilo bo sicer lahko predvidoma povečini nad nadmorsko višino okrog 600 metrov.

V sredo in četrtek se bo znova razjasnilo in bo hladneje, proti koncu tedna pa kaže na prihod novega ciklona.

Jutri bo še prevladovalo sončno in nekoliko toplejše vreme, v soboto pa se bo proti nam spuščal arktični zrak in se bo ohladilo.