»Obisku predsednikov naj sledijo konkretna dejanja«

»Trst je mesto, v katerem slovenska in italijanska skupnost delita dolgo izkušnjo demokratične republike, mesto, na katerega smo ponosni ne glede na jezik, ki ga posameznik govori, in na narodno zavest, ki ji je posameznik zapisan.« Tako je vrsta tržaških pisateljev, politikov in drugih someščanov različnih narodnosti zapisalo v pozdravu predsednikoma Borutu Pahorju in Sergiu Mattarelli. Ob pozdravih uglednima gostoma, ki bosta jutri obiskala Narodni dom, pa so podpisniki pozvali mestne oblasti, naj srečanje med predsednikoma utre pot »izvajanju celotnega 19. člena zaščitnega zakona, ki naj organizacijam slovenske manjšine v Italiji zagotovi stalen in primeren prostor za njihovo delovanje in razvoj začenši z vselitvijo Narodne in študijske knjižnice«. Podpisniki prav tako pričakujejo, »da bosta lahko v prostorih Narodnega doma ustrezno zastopani tudi hrvaška in srbska skupnost v Trstu ter naj se v njih, v skladu z njihovo siceršnjo namembnostjo, Mreža tržaških občinskih muzejev dopolni z razstavnimi prostori, namenjenimi zgodovinski prisotnosti Slovencev, Hrvatov in Srbov na tleh tržaške občine, ki naj se uredijo v sodelovanju z muzealsko stroko ustreznih ustanov obmejnih in bližnjih držav. (...) Gre hkrati za cilj, ki bi mu lahko streglo tudi tesnejše znanstveno in kulturno sodelovanje še zlasti med Tržaško Univerzo in Univerzo na Primorskem.

S tem voščilom pozdravljamo zastopnike državnih, deželnih in krajevnih oblasti, nosilce svečanosti 13. julija: da bi ob srečanju Predsednikov Italije in Slovenije vpisali zgodovinski dan v skupno izgradnjo evropskega doma!«

Poziv so podpisali* Sergio Bartole, Tarcisio Barbo, Bianca Beccalli, Tamara Blažina, Miloš Budin, Gianfranco Carbone, Mauro Covacich, Štefan Čok, Mauro Gialuz, Stanka Hrovatin, Ilja Janković, Dušan Kalc, Patrick Karlsen, Ravel Kodrič, Bogomila Kravos, Edi Kraus, Claudio Magris, Gianni Marsilli, Paolo Maria Milazzo, Marija Mitrović, Milutin Mitrović, Sabrina Morena, Sandi Paulina, Suzi Pertot, Igor Pison, Ugo Poli, Raoul Pupo, Valentina Repini, Giorgio Rossetti, Nunzio Ruggiero, Michele Salvati, Massimiliano Schiozzi, Paolo Segatti, Livio Sirovich, Marko Sosič, Gianni Torrenti, Stefan Ukmar, Fabio Vallon, Ivan Verč, Marta Verginella, Anna Maria Vinci in Roberto Weber.

*V današnjem (nedeljskem) Primorskem dnevniku je prišlo do neljube napake, zaradi katere je izostalo zadnjih 16 podpisnikov. Seznam zato objavljamo v celoti in se vsem, ki so bili kakorkoli prizadeti, iskreno opravičujemo.