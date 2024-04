Razcep po padriškem predoru bo zaprt še dober mesec

Vsa vozila, ki po avtocestnem priključku peljejo s Krasa skozi padriški predor proti Trstu, na izvozu ob koncu predora bodo še dober mesec preusmerjali izključno proti Ulici Marchesetti oz. Katinari. Razcep, ki vodi proti Trstu po Ulici Carnaro, bo namreč zaprt do 27. maja. Zaprtje zaradi vzdrževalnih del na nižje ležečem odseku je bilo najprej napovedano do 24. februarja, nato do 24. aprila, danes pa so so ga vnovič podaljšali.

Lokalni policisti tovornjakarjem svetujejo, naj nadaljujejo pot do Trsta po hitri cesti, avtomobilistom pa naj zapustijo priključek pri Padričah in nato nadaljujejo vožnjo po nekdanji Trbiški cesti (it. camionale).

Zaprtje razcepa povzroča nemalo težav voznikom, saj gre za eno glavnih prometnic v smeri Trsta. V krožišču pri Katinari je promet večkrat upočasnjen in nastajajo zastoji, zato podaljšanje zaprtja je na družbenih omrežjih med tržaškimi vozniki sprožilo val nelagodja.