Objavljen 22. nagradni natečaj za naloge o Slovencih po svetu

Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu je objavil 22. nagradni natečaj za diplomske, magistrske in doktorske naloge s področja Slovencev v zamejstvu in Slovencev po svetu.

Najboljša tri dela s področja zamejstva in tri dela s področja izseljenstva bodo prejela denarne nagrade v višini 800, 600 in 400 evrov. V poštev pridejo dela, napisana v slovenščini, italijanščini, nemščini, hrvaščini, francoščini, angleščini, ali španščini. Prijavijo se lahko tudi dela, napisana v drugih jezikih, vendar si urad pridržuje pravico, da naloge ne sprejme, če ne bi mogel zagotoviti neodvisnih ocenjevalcev z znanjem tega jezika. Upoštevana bodo dela, ki so bila zagovarjana v lanskem letu.

Besedilo razpisa s pogoji in opisom načina oddaje dokumentacije je objavljeno na spletni strani urada. Rok za oddajo je 22. marec 2024.