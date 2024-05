Gasilci iz Tolmeča so okrog 9.45 posredovali v zaselku Chiaulis na območju občine Verzegnis v Karniji, kjer je moški s traktorjem zapeljal z gozdne poti in se prevrnil na strmem gozdnatem pobočju. Obležal je na tleh ob prevrnjenem traktorju. Gasilci so mu nudili najnujnejšo zdravstveno oskrbo, nato so ga ob prihodu reševalcev naložili na nosilo. Postavili so več opornih točk in ga z vrvmi potegnili na cesto, kjer so ga prevzeli v oskrbo reševalci. Na kraju so bili tudi karabinjerji.