Obrnil se je okrog svoje osi in trčil v drevo

Koprski policisti, reševalci in gasilci so včeraj malo po 17. uri posredovali na cesti med Orehkom in Hruševjem, kjer se je pripetila prometna nesreča. 47-letni voznik avtomobila, ki je peljal iz Hruševja proti Orehku je v klancu navzgor v blagem desnem ovinku izgubil nadzor nad avtomobilom. Obrnilo ga je za 180 stopinj okrog svoje osi, nato še odbilo s ceste, kjer je trčil v obcestno drevo. Voznik se je v nesreči huje poškodoval, iz razbitin so ga potegnili gasilci. Reševalci so ga prepeljali v ljubljanski klinični center.