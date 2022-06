Obsodili najstarejšega nacista

Nemško sodišče je včeraj na pet let zapora obsodilo Josefa Schütza, 101-letnega nekdanjega paznika v nacističnem koncentracijskem taborišču. Najstarejšega obtoženca za nacistične zločine je spoznalo za krivega pomoči in podpiranja umorov več tisoč ljudi.

Sodišče je nekdanjega podčastnika nemških nacističnih enot SS spoznalo krivega pomoči pri umoru 3518 zapornikov, ko je bil med letoma 1942 in 1945 paznik v koncentracijskem taborišču Sachsenhausen blizu mesta Oranienburg, je sporočil predsedujoči sodnemu senatu Udo Lechtermann. Obsojencu, ki je bil ob izreku kazni včeraj v sodni dvorani, je Lechtermann dejal, da se je zavedal, da so v taborišču pobijali ujetnike. Izpostavil je tudi, da so ustrelili vse, ki so hoteli pobegniti iz taborišča. »Tako je vsak taboriščni paznik aktivno sodeloval pri teh pobojih,« je dejal. Obtožbe proti Schützu vključujejo tudi pomoč pri usmrtitvi sovjetskih vojnih ujetnikov s streljanjem in umorov z uporabo strupenega plina ciklon B. Schütz je sicer najstarejša oseba, ki so ji sodili zaradi sodelovanja v vojnih zločinih med holokavstom.

V taborišču Sachsenhausen je bilo med letoma 1936 in 1945 zaprtih več kot 200.000 ljudi, med njimi Judje, Romi, nasprotniki nacističnega režima in homoseksualci.