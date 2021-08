Od Dragonje do Sečovelj za turiste prepovedano

Na križišču pred mejnim prehodom Dragonja se je pojavil nov prometni znak, ki turiste opozarja, da je prepovedano zavijanje v desno proti Sečovljam. To je po novem dovoljeno samo za lokalni promet, v katerega sodijo tudi čezmejni delovni migranti, poročajo Primorske novice.

Turiste, ki bi kršili prepoved, na naslednjem križišču čaka prepoved zavijanja v levo proti mejnemu prehodu, tako lahko zavijejo samo desno proti letališču. Za kršenje opisanih predpisov oz. prepovedi vožnje po lokalnih cestah je predvidena kazen v višini 200 evrov. Predsednik Krajevne skupnosti Sečovlje Denis Fakin je komentiral, da se tujci novih predpisov še nekako držijo, slovenskim voznikom pa je bolj kot ne vseeno, zato kljub novim tablam težave na cestah ostajajo.

Namestitev omenjenih tabel so lokalni prebivalci z obeh strani meje dosegli z zbiranjem podpisov, nabralo se jih je več kot 500, je Primorskim novicam zaupala Mateja Grbec. Rešitev so s pogovori dosegli skupaj s policijskima upravama Buje in Koper.