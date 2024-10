Odgovarjati je mogoče tudi v slovenščini

Nekateri so obvestila o začetku 7. Stalnega popisa prebivalstva že prejeli v poštne nabiralnike, drugi pa naj bi jih v kratkem, so včeraj napovedali na deželni izpostavi Nacionalnega statističnega inštituta (Istat). Odkar je popis stalen, kar pomeni, da ga izvajajo vsako leto, pri njem ne sodeluje celotno prebivalstvo, pač pa samo naključno izbrani prebivalci oz. gospodinjstva določenih občin. Občin, v katerih bodo letos, popisovali prebivalstvo in stanovanja, je v Furlaniji - Julijski krajini 70, kar nanese za približno tretjino vseh občin, izbranih gospodinjstev pa približno 31.600. Gospodinjstva, izbrana za sodelovanje pri popisu, omenjeno obvestilo prejmejo po navadni pošti, z njim pa tudi podatke (uporabniško šifro in geslo) za spletno izpolnjevanje vprašalnika, ki je mogoče do 9. decembra.

V občinah, kjer poteka popis – med temi so tudi vsa glavna mesta nekdanjih pokrajin (Trst, Gorica Videm in Pordenon) – bodo na voljo tudi namenska središča za izpolnjevanje popisnih vprašalnikov, kjer bo to mogoče samostojno (na računalnikih, ki bodo na voljo za izpolnjevanje) ali pa s sodelovanjem popisovalca, na popisna vprašanja pa je mogoče odgovarjati tudi preko telefona. Od 10. do 23. decembra bo mogoče na vprašalnik odgovarjati le s sodelovanjem popisovalca, preko telefona ali v popisnih središčih. Od 12. novembra dalje bodo gospodinjstva, ki še niso izpolnila vprašalnika ali izpolnjevanja niso dokončale, obiskali popisovalci (opremljeni bodo z izkaznico s fotografijo, ob obisku morajo pustiti potrdilo o tem, da so prišli mimo, ali pa o opravljenem popisu), lahko pa bodo z njimi v stik stopili tudi preko telefona, da bi vprašalnik izpolnili v tej obliki ali dorekli drug termin za telefonsko sodelovanje.

Kot so včeraj pojasnili na Istatu, bodo v občinah oz. na območjih, kjer poteka popis in so hkrati med tistimi, v katerih se izvaja zaščitni zakon (38/2001), gospodinjstva poziv k sodelovanju prejeli v italijanščini in slovenščini, na vprašanja pa bodo v slovenskem jeziku lahko odgovarjali vsi, ki se bodo za to odločili, ne glede na kraj bivanja ali način sodelovanja pri popisu.