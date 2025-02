Odšel legendarni hollywoodski igralec Gene Hackman

Umrl je legendarni hollywoodski igralec Gene Hackman. Skupaj s soprogo, 63-letno klasično pianistko Betsy Arakaw so ga včeraj (sredo) popoldan po lokalnem času našli mrtvega na njegovem domu v ameriškem mestu Santa Fe v zvezni državi Nova Mehika. Ob njiju je ležal tudi njun mrtev pes. Kot poročajo krajevni mediji, ne obstaja sum kaznivega dejanja. Prav tako še niso objavili vzroka smrti

Hackman, ki je bil star 95 let, velja za enega najuspešnejših igralcev vseh časov. Med drugim je zaigral v filmih Francoska zveza, Bonnie in Clyde ter Veličastni Tenenbaumi. V karieri, ki je trajala štiri desetletja, je poleg dveh oskarjev med drugim prejel še dve bafti in štiri zlate globuse.

Že pred desetletji se je igralec umaknil iz Hollywooda. V tem času je pisal knjige, kot sta roman o državljanski vojni Escape from Andersonville in triler Pursuit (2013).