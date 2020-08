Orban na Hvaru, kljub pozivom

»Več Blatnega jezera, manj Jadrana,« je sodržavljanom julija sporočil madžarski premier Viktor Orban in jih skušal spričo pandemije odvrniti od počitnikovanja na Hrvaškem in zadržati doma.

A Orban očitno »sam ne živi tega, kar pridiga drugim«, na svoji spletni strani ugotavlja hrvaški Jutarnji list. Tudi letos so ga namreč opazili na počitnicah na hrvaški obali. Tokrat si je privoščil jadranje ob otoku Hvar v družbi prijateljev na jadrnici Hanse 575. Občasno so pristali na katerem od bližnjih manjših otokov in si privoščili obed v restavraciji, vedno brez varovanja in brez posebnega protokola, piše časnik.