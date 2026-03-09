Od zahoda postopno več vlage, od srede občasno tudi nekaj dežja

Anticiklon bo zlasti v višinah nekoliko oslabel in bo na vreme pri nas v prihodnjih dneh občasno in obrobno vplival nekoliko bolj vlažen zrak, ki bo pritekal od zahoda in jugozahoda. Postopno bo več oblakov, zlasti od srede bo ponekod lahko padlo nekaj dežja. Količine bodo skromne. Občutnejše poslabšanje pa se, kot kaže, obeta ob koncu tedna.

Danes in jutri bo povečini zmerno do pretežno oblačno. Najvišje dnevne temperature bodo do okrog 17 stopinj Celzija.

V sredo in četrtek bo spremenljivo do pretežno oblačno, občasno bodo možne manjše krajevne padavine. Vmes niso izključene delne razjasnitve.

V petek kaže na prevladujoče suho vreme in na možnost občasnih razjasnitev.

V soboto in nedeljo bo naše kraje prešla višinska dolina z vlažnim in hladnejšim zrakom. Po zdajšnjih obetih, kaže, da bo prevladovalo oblačno vreme z občasnimi dežjem.