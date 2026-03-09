Hrvaška vlada omejila cene bencina in dizla

Hrvaška vlada je danes zaradi vojne na Bližnjem vzhodu in velike rasti cen naftnih derivatov na svetovnih trgih znova začela omejevati cene pogonskih goriv. Ta se bodo v torek na Hrvaškem kljub temu močno podražila, a po navedbah premierja Andreja Plenkovića bistveno manj, kot bi se brez vladnih ukrepov. Nove cene bodo veljale naslednjih 14 dni.

Plenković je danes izpostavil, da bo vlada določala osnovo za izračun cen goriv po dvotedenskem obračunskem obdobju. V določeni meri bo omejila marže naftnih trgovcev, znižala pa bo tudi trošarino za dizelsko gorivo, je pojasnil.

Cena 95-oktanskega bencina, ki danes v povprečju stane 1,46 evra za liter, se bo v torek na Hrvaškem tako po odločitvi vlade v Zagrebu zvišala za štiri cente na 1,50 evra za liter. Dizel, ki danes v povprečju stane 1,48 evra za liter, pa se bo podražil za sedem centov na 1,55 evra.

Cena modrega dizla, ki ga uporabljajo v kmetijstvu, bo od torka višja za devet centov in bo znašala 0,89 evra za liter.

Če ne bi bilo vladnih ukrepov in bi trgovci maloprodajne cene lahko oblikovali prosto, bi cena bencina na Hrvaškem po navedbah vlade od torka znašala 1,55 evra za liter, dizla 1,72 evra za liter, modrega dizla pa 1,06 evra za liter.