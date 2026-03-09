VREME
Kronika

Znani bistriški gorski reševalec v tragični nesreči omahnil v smrt

Ob vračanju s turne smuke na Snežniku ga je nad bistriškim kamnolomom našel kolega

Spletno uredništvo |
Ilirska Bistrica |
9. mar. 2026 | 12:23
    Znani bistriški gorski reševalec v tragični nesreči omahnil v smrt
    Prizorišče reševanja (PGD ILIRSKA BISTRICA)
Osemmetrski padec je bil v soboto zvečer usoden za znanega bistriškega gorskega reševalca, alpinista, jamarja in fotografa, poročajo Primorske novice. Ob vračanju s turne smuke na Snežniku se je ustavil nad bistriškim kamnolomom in zdrsnil čez previs. Našel ga je kolega, ki je videl njegov ob cesti parkiran kombi. Ker je mislil, da ga bo našel v bližini, je ustavil še sam in stopil iz avta. Prijateljev kombi je bil v pogonu, zato je sklepal, da se je kolega le na hitro ustavil. Kljub temu o kolegu v bližini ni bilo ne duha ne sluha.

Pričel ga je iskati in ga zagledal v globini osmih metrov. Stekla je reševalna akcija, poškodbe pa so bile prehude in žal mu ni mogla več pomagati niti hitra medicinska pomoč.

