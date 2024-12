»Osamosvojitev Slovenije dokaz, da enotnost premika meje možnega«

Slovenija danes praznuje dan samostojnosti in enotnosti, ki je državni praznik in dela prost dan. Na plebiscitu se je pred 34 leti 88,5 odstotka vseh volilnih upravičencev odločilo za samostojno državo. Večina slovesnosti v počastitev državnega praznika se je že zvrstila v minulih dneh, danes pa vrata državljanom odpira predsedniška palača.

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je v današnji poslanici poudarila, da je osamosvojitev Slovenije zapisala nov dokaz, da je enotnost moč, ki premika meje možnega. Prebivalci Slovenije še vedno lahko stremo največje izzive, ko združimo srca, misli in prizadevanja, je ocenila.

Državni praznik ima korenine konec 80. let prejšnjega stoletja, ko so se v Sloveniji, ki je bila takrat del Socialistične federativne republike Jugoslavije (SFRJ), začele težnje za osamosvojitev. Plebiscit o tem, ali naj gre Slovenija po samostojni poti, je potekal 23. decembra 1990. Njegove izide, po katerem so stekle priprave na potrditev samostojnosti 25. junija 1991, so v slovenski skupščini uradno razglasili čez tri dni, 26. decembra.