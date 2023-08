Ozračje se je v treh dneh ohladilo za tri mesece

Radiosonda iz Rivolta pri Vidmu je danes opoldne na višini 1500 metrov v prostem ozračju namerila temperaturo 11,2 stopinje Celzija in ničto izotermo na višini 3085 metrov. Včeraj opolnoči je bila temperatura na isti višini 18,2 stopinje Celzija, ničta izoterma pa na višini 4014 metrov. Samo v teku včerajšnjega dne in delu današnjega se je torej ozračje z zamenjavo zračne mase v povprečju ohladilo za 7 stopinj Celzija in se je ničta izoterma spustila za skoraj 1000 metrov. Od sobote, ko je radiosonda na isti višini namerila 21,8 stopinje Celzija, pa se je ozračje v povprečju ohladilo za 10,6 stopinje Celzija, medtem ko se je ničta izoterma spustila od tedanjih 4502 na zdajšnjih 3085 metrov, torej skoraj 1500 metrov. Velja tudi omeniti, da niti teden pred tem, 21. avgusta, je bila ničta izoterma na višini kar 5195 metrov.

Po dolgoletnem povprečju se navadno ozračje ohladi za 11 stopinj Celzija (toliko kot v minulih treh dneh) približno v času treh mesecev, med začetkom avgusta in začetkom novembra. Povprečna temperatura na višini 1500 metrov v prostem ozračju nad Rivoltom je denimo po dolgoletnih meritvah ob začetku avgusta okrog 15 stopinj Celzija, prve dni novembra, tri mesece kasneje, pa okrog 4 stopinje Celzija.

Treba je še pripomniti, da gre tokrat sicer za vremenske ekstreme, saj je bila do včerajšnjega preobrata temperatura občutno nad dolgoletnim povprečjem, občasno do okrog 10 stopinj Celzija, zdaj pa je padla za dobro stopinjo Celzija pod povprečje. V prihodnjih dneh se bo postopno nekoliko zvišala.