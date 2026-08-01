Z »jammerjem« onesposobili alarm in vdrli v kavarno pri Bojani

Tatovi so ponoči vdrli v kavarno pri Bojani v Križu. Iz blagajne so ukradli kakih 300 evrov. Plen pa bi bil občutno večji, če upravitelji po sinočnjem množičnem praznovanju, ki se je zavleklo pozno v noč, ne bi bili odnesli domov izkupička večera. Gmotna škoda, ki so jo povzročili ob vdoru, pa je velika.

Tatovi so v lokal vlomili okrog 4. ure zjutraj ali malo kasneje. Stanovalka, ki živi v prvem nadstropju iste stavbe, je tedaj zaslišala sumljiv hrup in je odšla na okno ter zakričala. Videla je več zakrinkanih moških, ki so se spravili v beg. Nato je takoj poklicala na pomoč sorodnike in na interventno telefonsko številko.

Kraj so si danes zjutraj ogledali policisti in glej ga zlomka ... alarm je ob njihovem obisku zatulil. Ugotovili so, da so tatovi – prav gotovo ni šlo za amaterje – uporabili t.i. »jammer« oz. motilnik signala, pri čemer so pred vlomom onesposobili alarmni sistem, ki deluje na wi fi omrežju, pri čemer ga je torej možno upravljati z daljincem. Pred vlomom so prerezali del železne ograje, nato pa so prebili vhodna vrata. Škoda je velika.

Dogodek bodo preiskovali policisti, ki si bodo med drugim ogledali tudi posnetke nadzornih kamer, nameščenih v lokalu. Na kraju so med drugim opazili, da so med begom tatovi izgubili dva bankovca za skupnih 15 evrov.