Padavine se bodo okrepile in bo zapihala burja

Nad severnim Sredozemljem je nastal ciklon in je danes sredi dneva hladna vremenska fronta dosegla naše kraje. Za njo bo z burjo začel pritekati hladnejši zrak.

Popoldne in zvečer se bodo padavine okrepile in bodo povečini zmerne do močne, ponekod lahko obilne. Vmes se bodo pojavljale tudi posamezne plohe.

Pozno popoldne bo zapihala zmerna burja in se bo ozračje začelo ohlajati. Meja sneženja, ki je trenutno na nadmorski višini okrog 1500 metrov se bo spuščala, nazadnje se bo dež spremenil v sneg na nadmorski višini okrog 600-800 metrov.

Ponoči in sprva še jutri zjutraj bo marsikje še deževalo, jutri čez dan pa bodo padavine oslabele in ponehale. V popoldanskih urah se bo ponekod delno razjasnilo. Burja bo oslabela.

V petek in soboto bo povečini precej jasno z morebitno zmerno oblačnostjo. V soboto bo spet zapihala šibka do občasno lahko ponekod zmerna burja.