Padel dvajset metrov globoko na melišče

Reševalci tolminske gorske reševalne službe so v soboto ob 13.30 posredovali nad vasjo Poče, na poti proti Poreznu, kjer se je poškodoval planinec, doma iz okolice Ljubljane, poročajo Primorske novice. V hribe se je odpravil s prijateljem. Na izpostavljenem razgledišču se mu je na grebenu pod nogami odlomil kamen, pri čemer je padel približno 20 metrov globoko na melišče.

Padec so sicer nekoliko ublažile veje dreves, kljub temu se je hudo poškodoval. Na kraju so ga skupaj z združeno ekipo helikopterske nujne medicinske pomoči z Brnika oskrbeli in imobilizirali. Prepeljali so ga v UKC Ljubljana. Pri padcu naj bi si 21-letnik zlomil stegnenico, utrpel je tudi poškodbe glave.