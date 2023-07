Padel z višine petih metrov in umrl

V Ažli v špetrski občini je danes popoldne prišlo do tragične nesreče pri delu, v kateri je življenje izgubil moški. V enem od industrijskih obratov je iz še nepojasnjenih razlogov padel z višine petih metrov.

Po klicu na intervento telefonsko številko 112 so na kraj nesreče prihiteli reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores iz Špetra in reševalni helipokter, na kraju nesreče so bili tudi karabinjerji iz Čedada.

Reševalci so skušali moškega oživljati, a je bil njihov trud zaman. Moški je na kraju nesreče umrl.