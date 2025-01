Pet mest za civilno službo v vrstah ZSKD

Zveza slovenskih kulturnih društev ETS tudi letos kot članica združenja Arci Servizio Civile ponuja možnost enoletnega opravljanja univerzalne civilne službe za mlade od 18. do 28. leta. Za to je razpisanih pet mest: tri v Trstu ter po eno mesto v Gorici in Čedadu. Prijave so možne do 18. februarja do 14. ure.

ZSKD je letos na razpis prijavila projekt WELOOP. From west to east, ki ponuja kulturne vsebine. Mladi, piše v sporočilu, se lahko tako približajo društveni realnosti Slovencev v Italiji in odkrivajo delovanje več slovenskih kulturnih ustanov. Začetek opravljanja službe je predviden konec maja letos. Prostovoljci bodo morali v teku 12 mesecev opraviti 1145 ur služenja, kar pomeni približno pet ur na dan, na voljo bodo imeli tudi 20 dni dopusta, za kar bodo prejeli mesečno nadomestilo v višini približno 500 evrov. Predviden je tudi bolniški dopust.