Pet mest za vodje uprav na slovenskih šolah

Deželni šolski urad za Furlanijo - Julijsko krajino je v sklopu vsedržavnega razpisa za zaposlitev višjih uradnikov oz. vodij uprav za nedoločen čas pet tovrstnih mest dodelil šolam s slovenskim učnim jezikom oz. dvojezičnim šolam. To v sklopu kontingenta 35 razpisanih mest, ki jih za FJK predvideva uredba italijanskega ministrstva za izobraževanje, objavljena preteklega 12. decembra in s katero je ministrstvo razpisalo 1435 mest za zaposlitev višjih uradnikov na šolah po vsej državi.

Za mesta vodij uprav oz. višjih uradnikov na slovenskih oz. dvojezičnih šolah je predviden poseben razpis, ki ga bo na podlagi določil ministrske uredbe pripravil vodja Urada za slovenske šole pri Deželnem šolskem uradu Igor Giacomini, piše v sporočilu generalne direktorice deželnega urada Daniele Beltrame. Le-ta dodaja, da bodo v primeru neuspešnega izteka postopka razpisa za slovenske šole omenjenih pet mest dodali kontingentu za šole z italijanskim učnim jezikom, za katere je razpisanih 30 mest. To pomeni, da če bo razpis za slovenske šole neuspešen, bo vseh 35 mest kontingenta za FJK dodeljenih italijanskim šolam.

Drugače, piše na spletni strani Deželnega šolskega urada, je čas za prijavo na razpis za višje uradnike v FJK do 15. januarja 2025 in to izključno po spletu na portalih www.inpa.gov.it in www.miur.gov.it.