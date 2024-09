Petmetrsko deblo padlo na 77-letnika

Tolminski policisti so danes nekaj minut pred poldnevom prejeli obvestilo o delovni nesreči v gozdu blizu naselja Čiginj na Tolminskem, poročajo Primorske novice. Med sečnjo lesa se je huje poškodoval 77- letnik, ki je na strmem travnatem pobočju, približno deset metrov nad cesto, z motorno žago žagal veje podrtega drevesa. Ko jih je požagal, je deblo drevesa, dolgo približno pet metrov in debelo približno 40 centimetrov, začelo drseti proti cesti. Poskusil se je umakniti, toda ga je deblo najprej zadelo v noge in je padel. Nato ga je zadelo v hrbet in je ostal ukleščen pod njim.

Na kraju so mu pomoč najprej nudili svojci, nato pa so na pomoč poklicali pristojno službo za pomoč in reševanje. Poleg tolminskih policistov so kasneje posredovali tudi gasilci PGD Tolmin in reševalci NMP ZD Tolmin, ki so poškodovanca oskrbeli. Predvidoma huje poškodovanega občana so kasneje prevzeli člani Helikopterske nujne medicinske pomoči in ga z vojaškim helikopterjem prepeljali na nadaljnje zdravljenje v ljubljanski klinični center.