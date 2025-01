Pirc Musar: V Auschwitzu umrli tudi številni Slovenci

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je danes ob robu slovesnosti ob 80-letnici osvoboditve nacističnega koncentracijskega taborišča Auschwitz-Birkenau spomnila, da so tam trpeli in umrli tudi številni Slovenci. Ob tem je pozvala k spoštovanju pripornih nalogov Mednarodnega kazenskega sodišča (ICC) za pregon obtoženih vojnih zločinov.

Kot je dejala v izjavi za slovenske medije, je bilo v Auschwitzu odvzeto življenje preko 1,1 milijona Judom. Tja je bilo odpeljanih tudi okoli 2300 Slovencev, Judov in Romov, od katerih se polovica ni nikdar vrnila. Spomnila je še, da je bilo med drugo svetovno vojno v koncentracijskih taboriščih in več kot sto njihovih podružnicah 58.522 Slovencev, med njimi jih je več kot 12.360 umrlo v plinskih celicah, krematorijih ali v skupinskih grobnicah.

Pirc Musar je ob tem izpostavila, da tudi danes v Gazi in drugod spremljamo grozote. Poudarila je, da morajo vse države pogodbenice Rimskega statuta spoštovati priporne naloge Mednarodnega kazenskega sodišča kot globalnega naslednika Nürnberških procesov po 2. svetovni vojni.

»Posebnih okoliščin, izjem glede prijetja tega ali onega obtoženega vojnih zločinov ne more in ne sme biti,« je poudarila Pirc Musar. Relativizacija ali nespoštovanje pripornih nalogov Mednarodnega kazenskega sodišča za pregon obtoženih vojnih zločinov nista nič drugega kot ponovno razvrednotenje njihovih žrtev, je dejala. Zato so taki poskusi, ne glede na njihov namen, po besedah predsednice republike v celoti nesprejemljivi.

Poudarila je še, da Slovenija ostaja neomajna v svoji zavezi Mednarodnemu kazenskemu sodišču, da bo na svojem ozemlju prijela vse, za katerimi je sodišče izdalo tiralico. Dodala je, da Slovenija ostaja neomajna v prepričanju, da je zaveza Nikoli več! brezčasna in univerzalna.