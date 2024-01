Plaz zaradi del na cesti na Tolminskem usoden za moškega

Na lokalni cesti med Zatolminom in planino Polog v občini Tolmin se je dopoldne zgodila nesreča, v kateri se je ob izvajanju del sprožil plaz. Delavec s kopačem se mu je uspel izogniti, je pa plaz zasul moškega v bližini, ki je na kraju umrl, so sporočili s PU Nova Gorica. Tako omenjena lokalna cesta kot cesta Tolminska korita-Čadrg sta zaprti.

Kot so navedli v sporočilu za javnost novogoriške policijske uprave (PU), so bili o nesreči na Tolminskem obveščeni nekaj pred 11. uro. Po prvih ugotovitvah je delavec s kopačem izvajal dela na cesti med Zatolminom in planino Polog, med izvajanjem del pa se je sprožil plaz.

Omenjenemu delavcu se je po njihovih navedbah uspelo pravočasno rešiti iz delovnega stroja, plaz pa je zasul moškega, ki se je nahajal v bližini. Kasneje so ga reševalci našli in izvlekli izpod plazu, vendar ni kazal znakov življenja. Njegovo smrt je pozneje potrdil zdravnik Zdravstvenega doma (ZD) Tolmin.

Zaradi sprožitve plazu se je večja skala zakotalila tudi po brežini na parkirišče Tolminskih korit. Pri tem pa ni bil nihče poškodovan.

Poleg reševalcev nujne medicinske pomoči ZD Tolmin in policistov policijske postaje Tolmin ter novogoriških kriminalistov so bili na kraj dogodka napoteni tudi pripadnik Gorske reševalne službe Tolmin in tamkajšnji gasilci.

Policija je o nesreči obvestila tudi pristojne pravosodne organe ter delovno inšpekcijsko službo. Okoliščine tragične nesreče sicer še preiskujejo, so še navedli na novogoriški policijski upravi.