Plenković po pisanju švedskih časopisov kandidat za sekretarja zveze Nato

Hrvaška vlada je demantirala vest, ki sta jo objavila dva švedska časopisa, po kateri naj bi bil hrvaški premier Andrej Plenković kandidat za generalnega sekretarja zveze Nato. Zdajšnjemu generalnemu sekretarju Norvežanu Jensu Stoltenbergu mandat zapade 30. septembra letos. Ime njegovega naslednika pa naj bi sporočili na zasedanju zavezništva, ki bo potekalo v Viliniusu 11. in 12. julija. V časopisih so se v zadnjih tednih vrstila namigovanja o nasledstvu, pri čemer sta danes dva švedska časopisa, socialdemokratski Aftonbladet in konzervativni Svenska Dagbladet objavila ime zdajšnjega hrvaškega premierja. Hrvaška vlada je namigovanja, kot povedano, odločno zanikala.

V Aftonbladetu so med drugim zapisali, da so se države osrednje in vzhodne Evrope dolgo let čutile zapostavljene pri dodelitvi ključnih vlog v Evropski uniji in v zvezi Nato. To naj bi povečevalo možnost kandidature zdajšnjega romunskega predsednika Klausa Iohannisa, estonske premierke Kaje Kallas ter hrvaškega premierja Andreja Plenkovića. Iohannisev predsedniški mandat pa se zaključi šele novembra 2024, ugotavlja časopis Aftonbladet, medtem ko je Kaja Kallas preveč protirusko usmerjena, zato naj bi bil Plenković favorit.