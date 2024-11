Po grebenu Matajurja se je kotalila 40 metrov

Gorski reševalci iz Vidma so včeraj popoldne posredovali na Matajurju, kjer se je na območju občine Štupca na severnem pobočju gore, na nadmorski višini okrog 600 metrov poškodovala 32-letna pohodnica iz Čedada. Med sestopom je zdrsnila in padla ter se kotalila kakih štirideset metrov. Na pomoč je poklical pohodnik, ki je bil z njo v družbi. Priletel je reševalni helikopter, s katerega so jo s 50-metrskim spustom dosegli reševalci. Naložili so jo na nosila, pri čemer pa je zaradi gostega grmičevja z vitlom niso uspeli takoj potegniti na helikopter in so morali prej odžagati nekaj vej. Odpeljali so jo v bolnišnico. Zdravniki so ugotovili, da je utrpela pretres možganov in več poškodb. Pohodnika, ki je bil z njo, so reševalci pospremili v dolino.