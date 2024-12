Po mrazu bo lahko spet zadišalo po snegu

Danes se onstran Alp pomika oslabljena hladna vremenska fronta, za katero bo proti nam pritekal hladnejši zrak. Temperature se bodo iz dneva v dan spuščale. Najhladneje bo, kot kaže, v petek, ko bodo najnižje nočne temperature tudi po nižinah pod ničlo in najvišje dnevne bodo rahlo presegale 5 stopinj Celzija. Z jutrišnjim dnem se bo burja okrepila in bo povečevala občutek mraza. V noči na nedeljo pa bo naše kraje prešla hladna vremenska fronta, ob kateri bo nastal ciklon nad severnim Sredozemljem. Prišlo bo do poslabšanja, pojavljale se bodo padavine, meja sneženja pa se bo spuščala. Proti koncu padavin bo, kot kaže, lahko snežilo do nadmorske višine okrog 500 metrov ali rahlo nižje.

Danes in jutri bo še povečini oblačno, burja se bo jutri okrepila.

V četrtek in petek bo pretežno jasno in vse hladneje. Pihala bo zmerna do močna burja. Najnižje nočne temperature na Kraški planoti in na Goriškem bodo okrog ledišča, v petek lahko kakšno stopinjo Celzija pod lediščem, ob morju pod 5 stopinj Celzija. Najvišje dnevne temperature v petek bodo le malo nad 5 stopinj Celzija.

V soboto se bo postopno pooblačilo. Popoldne ali zvečer se bodo začele pojavljati padavine, ki se bodo nato okrepile. Možne bodo tudi posamezne plohe ali nevihte. Meja sneženja se bo v noči na nedeljo spuščala. Proti koncu padavin bi lahko po zdajšnjih izračunih snežilo do nadmorske višine okrog 500 ali tudi rahlo nižje. Ni izključeno, da se bo kakšna snežinka pojavila tudi v vzhodnih najvišjih predelih Kraške planote.

V nedeljo bo povečini oblačno ali spremenljivo in hladno.