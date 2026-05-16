Po večdnevnih obilnih padavinah sončna in topla nedelja

Po minulih obilnih padavinah, ki so se skoraj ves teden pojavljale na našem območju in mestoma burnem dogajanju z nevihtami in točo, se bo vremenska slika v prihodnjih urah vendarle izboljšala. Danes popoldne bo sicer lahko še padlo nekaj dežja, niso izključene tudi posamezne krajevne plohe.

Višinska dolina bo postopno zapuščala naše kraje in se bo nad severnim Sredozemljem postopno okrepil anticiklon, ki nam bo zagotovil povečini sončno in toplo nedeljo.

Danes bo še spremenljivo oblačno z možnostjo občasnih krajevnih padavin, deloma ploh. Vmes bodo že možne delne razjasnitve. Zvečer in ponoči bodo padavine povsod ponehale.

Jutri bo povečini sončno z morebitno občasno zmerno oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo zlasti na Goriškem presegale 20 stopinj Celzija, ob morju bo kakšna stopinja Celzija manj.

V začetku prihodnjega tedna bo z izjemo goratih predelov, kjer bodo ponekod možne občasne krajevne padavine, prevladovalo suho in delno jasno vreme.