Pogrešana pohodnika v Karniji našli mrtva

Mlada pohodnika, ki so ju v Karniji od včeraj pogrešali in za katerima je stekla iskalna akcija, so danes našli mrtva. Njuni trupli so zagledali s helikopterja civilne zaščite iz FJK na grebenu med gorama Piombada in Bottai na območju sedla Chianzutan. Gre za 23-letnega avstrijskega državljana in 24-letnega ameriškega državljana z bivališčem v Nemčiji.

Na strmem travnatem območju naj bi izgubila ravnotežje in usodno padla. Njuni trupli so na zelo težko dostopnem območju dosegli s helikopterja in ju na helikopter potegnili s pomočjo vitla.

Za pohodnikoma je včeraj stekla obsežna iskalna akcija, pri kateri so sodelovali gorski reševalci iz kraja Forni Avoltri in iz Vidma, reševalci finančne policije, gasilci z droni in reševalni helikopter. Reševalci so njuno vespo našli na sedlu Chianzutan.

Pohodnika naj bi umrla že pred nekaj dnevi, je danes izjavil sodni zdravnik, morda celo že v ponedeljek, 11. maja, ko sta začela gorsko turo. Nastanjena sta bila v avtodomu v kraju Palazzolo dello Stella in sta se v ponedeljek z vespo odpravila na sedlo Chianzutan, od koder sta začela pohod. Družinama sta sporočila, da se bosta podala na daljšo gorsko turo, ki naj bi trajala nekaj dni.

Včeraj zjutraj je oče enega od dveh, potem ko o sinu in prijatelju ni imel več informacij, poklical na pomoč reševalce. Preiskavo vodijo videmski karabinjerji.