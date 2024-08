Gorski reševalci iz Rablja, reševalci finančne policije in reševalni helikopter so okrog 11. ure posredovali na ferati pod Mangartskim sedlom v Julijskih Alpah, kjer si je slovenska plezalka izpahnila ramo. Bila je v skupini treh drugih plezalcev, ko se je poškodovala. Z reševalnega helikopterja se je z vitlom spustil reševalec, ki jo je dosegel in ji nudil prvo oskrbo. Potegnili so ju na helikopter, plezalko so prepeljali v tolmeško bolnišnico.