Pod Matajurjem samo ena kandidatka

V nedeljo bodo - skupaj z referendumi o pravosodnem sistemu - občinske volitve tudi v Furlaniji-Julijski krajini, kjer bodo neposredno izvolili 33 županov in občinskih svetov, volilnih upravičencev je vsega skupaj nekaj nad 247 tisoč. Drugi volilni krog je predviden v štirih občinah z nad 15 tisoč prebivalci, ki so Gorica, Tržič, Codroipo in Azzano Decimo.

Na volišča so poklicani tudi volivci štirih narodno mešanih občinah na Videmskem in sicer Tipane, Sovodnja, Nem in Trbiža. V Sovodnji v Nadiških dolinah (občina se razteza na obronkih Matajurja ob meji s Slovenijo) se za župansko mesto poteguje le dosedanja podžupanja Tatiana Bragalini; za njeno izvolitev je nujno, da se volitev udeleži večina volivcev, v nasprotnem primeru bodo volitve razveljavljene in upravo bo takoj prevzel izredni komisar. Bragalini je tesna sodelavka dosedanjega župana Germana Cendoua, ki je vodil občino deset let ter bil vedno in dosledno zelo pozoren tudi do pravic slovenske narodne skupnosti oziroma beneškega slovenskega narečja.

V Tipani znova kandidira dosedanji župan Alan Cecutti, zanimiv boj znotraj desne sredine se obeta na Trbižu. Tam spet kandidira dosedanji župan Renzo Zanette, njegov glavni tekmec je bivši župan Renato Carlantoni.