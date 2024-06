Pogrešano trojico mladih vneto iščejo (FOTO)

Na reki Nadiži se je danes ves dan nadaljevala obsežna iskalna akcija za trojico mladih, ki jih je včeraj z rečnega otoka v Premarjagu odnesel vodni tok. Vsa prizadevanja, da bi jih našli, so bila za zdaj neuspešna.

Glavno vlogo pri iskanju imajo gasilci, ki so prisotni z več kot štirideseterico mož, pomagajo pa jim še gorski reševalci, prostovoljci civilne zaščite, karabinjerji in predstavniki drugih varnostnih sil. Za nesrečno trojico se je v reki izgubila vsakršna sled. Gasilci so z dronom uspeli zaznati signal mobilnika ene od dveh pogrešanih deklet in so ga nato uspeli najti v njeni torbici. O drugih sledovih pa žal ni bilo ne duha ne sluha.

Na območju so na delu gasilci več enot, med drugim potapljači, vodni reševalci, ki s čolnom iščejo pogrešane v reki in jamarski reševalci. Območje preletavajo helikopterji in droni. Gasilci s kopnega pa preiskujejo bregove reke.