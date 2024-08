Pohodnica padla med sestopom z Ojstrnika

Gorski reševalci iz Rablja in reševalci finančne policije so včeraj ob 15. uri posredovali na Ojstrniku na območju občine Naborjet-Ovčja vas, kje se je poškodovala 42-letna ženska iz Firenc. Med sestopom po gorski stezi je padla in si je domnevno zlomila ramo. Reševalci so jo s terenskimi vozili dosegli na Bistriški planini. Poškodovano ramo so imobilizirali, nato so jo skupaj z drugimi člani družine prepeljali v dolino. Ženska je poiskala pomoč v bolnišnici. Reševanje se je zaključilo okrog 17. ure.