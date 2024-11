Pohodnik je ostal ujet na skalni polici

Gorski reševalci iz Pordenona so danes posredovali med gorama Cima Manera in Cimon dei Furlani pri Piancavallu, kjer je na nadmorski višini 2000 metrov ostal ujet 59-letni pohodnik iz Benetk. Moški se je znašel v brezizhodnem položaju nad 60m visokim prepadom. Ker si sam ni upal dalje, je poklical na pomoč. Pohodnik se je na kritični tički znašel, saj je naletel na stezo, ki so jo za seboj pustili gamsi: prepričan je bil, da sledi pohodniški poti, a se je zmotil.

Na kraj je priletel reševalni helikopter. Ta je z vitlom najprej spustil enega reševalca na skalno polico nad moški, nato je odletel v dolini po druga dva reševalca. Prvi reševalec je medtem uredil varno točko za spust do ponesrečenca. Do njega so se tako spustili vsi trije reševalci, ki so pohodnika pritrdili na vitel. Helikopter je nato reševalce in moškega povlekel iz skalne police in jih odpeljal v dolino.