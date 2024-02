Policija potrdila smrt pogrešanega 55-letnega nemškega turista

Policija preklicuje iskanje pogrešanega 55-letnega nemškega državljana, za katerim se je avgusta lani v Bovcu izgubila vsaka sled. V torek so namreč s pomočjo rezultatov forenzične preiskave potrdili identiteto trupla, ki so ga našli decembra lani na težko prehodnem terenu med Zavrzelnim in Ravnim Lazom, so sporočili s PU Nova Gorica.

Občan je 26. decembra na težko prehodnem terenu med Zavrzelnim in Ravnim Lazom na Bovškem, na približno 900 metrov nadmorske višine, naletel na neidentificirano in neprepoznavno truplo. Policisti so na kraju našli tudi osebne stvari, na podlagi katerih so sklepali, da gre najverjetneje za pogrešanega nemškega državljana. Slednje so policisti na podlagi prejetih rezultatov forenzične preiskave, ki jo je opravil Nacionalni forenzični laboratorij v Ljubljani, potrdili v torek.

55-letnik je bil od 25. avgusta dalje nastanjen v enem od namestitvenih objektov v Bovcu in so ga nazadnje opazili 26. avgusta, kasneje pa se je za njim izgubila vsakršna sled. V okviru dosedanjih številnih izvedenih aktivnostih iskanja in najdbe pogrešanega so policisti ugotovili, da se je moški 29. avgusta 2023 povzpel na gorski vrh Čukla, kjer se je nato gibal po tamkajšnjih brezpotjih.

Omenjeno gorsko območje je prepredeno z nekdanjimi frontnimi položaji in ostalinami iz časa 1. svetovne vojne. Veliko vojaških poti iz tega obdobja se zaključi na kraju prvih bojnih črt v zahtevnih gorskih brezpotjih, kjer so tudi številne kraške jame, ponekod globoke tudi več sto metrov, so sporočili s Policijske uprave (PU) Nova Gorica.

Policisti so ugotovili, da je 55-letnik po sestopu po brezpotju zašel v prepadno območje, kjer je padel v globino in umrl zaradi posledic padca. Policisti v primeru niso ugotovili znakov kaznivega dejanja oziroma sumljivih okoliščin. Policisti Policijske postaje Bovec so o vseh ugotovitvah s pisnim poročilom obvestili Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici, so še sporočili.