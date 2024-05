Arso za jutri in sredo opozarja pred nevihtami

Vremenska slika bo po precej sončnem in prijetno toplem koncu tedna jutri in v sredo prehodno nekoliko bolj razgibana. Na vreme pri nas bo obrobno vplivalo hladno višinsko jedro, ki se iznad Britanskega otočja spušča proti jugovzhodu in bo občasno povečevalo nestanovitnost.

Danes bo povečini že več oblačnosti in bo zlasti v goratih predelih lahko padla kakšna kaplja dežja.

Jutri in v sredo bo povečini spremenljivo do pretežno oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami, deloma plohami in nevihtami. Nekoliko se bo osvežilo. Najvišje dnevne temperature bodo do okrog 17 stopinj Celzija. Arso je za jutri in sredo objavil rumeno opozorilo zaradi nastajanja krajevnih neviht.

V četrtek se bo vreme izboljšalo in bo povečini pretežno jasno. Zapihala bo šibka do zmerna burja in bo topleje.