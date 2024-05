Za uporabo umetne inteligence so potrebni usposobljeni kadri

Poklici prihodnosti, nove kompetence in umetna inteligenca: to so teme, ki zaznamujejo letošnji že tretji Festival sprememb v organizaciji Trgovinske zbornice Julijske krajine ob sodelovanju svetovalnega podjetja The European House – Ambrosetti. Festival z naslovom »Veliki val« sprememb v svetu, družbi, gospodarstvu in podjetjih se je začel danes dopoldne v mali dvorani Victor De Sabata opernega gledališča Verdi v Trstu, kjer so ob pozdravih predstavnikov oblasti in organizatorjev tudi predstavili dokument o poklicih prihodnosti v Italiji in Furlaniji - Julijski krajini. V dokumentu se med drugim ugotavlja, kako Italija od leta 2000 ne raste in s tem izgublja kompetitivnost, sooča se z nižjo kvalificiranostjo zaposlenih in nižjimi plačami, določene poklicne profile pa je težko najti. Ponudba izobraževanja na področju znanstvenih ved je še pomanjkljiva, ugotavlja Lorenzo Tavazzi iz podjetja Ambrosetti, ki je dokument predstavil in poudaril potrebo po integriranju t.i. tehnologij 5.0, kot je npr. umetna inteligenca, v tržišče dela in v procese v podjetjih. FJK je na boljšem zaradi boljšega sistema izobraževanja in usposabljanja, višjega odstotka univerzitetno diplomiranih oseb na področju znanstvenih ved, raznolikega proizvodnega sistema ter pomembnega sistema inoviranja in raziskovanja, a tudi tu obstajajo težave pri pridobivanju delovne sile. Tu bo treba delati na dveh strateških področjih: na sistemu usposabljanja in raziskovanja z oblikovanjem kompetenc za upravljanje digitalne in zelene tranzicije ter na razvoju podjetniškega sistema s posebno pozornostjo do digitalizacije podjetij in privabljanja talentov, meni Tavazzi.

Prisotne je nagovoril nizozemski futurolog Adjiedj Bakas, ki je predvsem poudaril svoj koncept »srečne ekonomije« in orisal nekatere večje trende, ki bi lahko kazali, v katero smer se bodo stvari razvijale v prihodnjih letih: gre za trende inovacij, uporabe umetne inteligence in robotov, čustvene revolucije, novega zaposlovanja starejših pri bolj smiselnih delih ter soočanja z osamljenostjo. Italijanski minister za gospodarstvo Giancarlo Giorgetti in podministrica za delo Maria Teresa Bellucci pa sta poudarila zlasti podatek o porastu števila zaposlenih, kar sta pripisala zlasti delovanju svoje vlade, sam Giorgetti pa je med drugim opozoril na t.i. »italijansko pot« v umetno inteligenco z ustanovitvijo raziskovalne fundacije Ai4Industry ter poudaril potrebo po povečanju števila visoko tehnoloških podjetij, pri čemer naj država in podjetja skupaj sodelujejo. Potreba po usposabljanju in izobraževanju v tehničnih in znanstvenih vedah za uporabo umetne inteligence ter tudi po poklicnih profilih, ki bi v sebi združevali več kompetenc hkrati, ker je v anglosaškem svetu že realnost, je bila potrjena tudi na dveh okroglih mizah z več gosti. Po tržaškem delu pa se bo Festival sprememb v torek, 7. maja, selil v Gorico, točneje v zborno dvorano tamkajšnjega univerzitetnega središča, kjer je med drugim predvideno, da bo navzoče nagovoril italijanski zunanji minister Antonio Tajani.

