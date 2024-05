Zmaga Merlierju, Pogačar bi bil kmalu ugnal sprinterje

Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) je skorajda presenetil najboljše sprinterje v prvi ravninski etapi dirke po Italiji. Kljub vsemu so 25-letnika s Klanca pri Komendi ekipe s sprinterskimi vlaki ujele okoli 200 m pred ciljem, zmago pa je nato slavil Belgijec Tim Merlier (Soudal Quick-Step).

Pogačar je tudi v tretji etapi letošnje italijanske pentlje skušal priti do zmage, a mu to naposled ni uspelo.

Slovenski as v rožnati majici vodilnega je na zadnjem kratkem klancu, ki se je končal tri kilometre pred ciljem, pokril napad Danca Mikkela Honoreja (EF Education-EasyPost), nato pa so v ospredju sodelovali, ko so si nabrali nekaj prednosti pred glavnino z najboljšimi sprinterji.

Pogačar je bil močan, znebil se je Honoreja, Britanec Geraint Thomas pa je komaj sledil slovenskemu tekmecu, a mu ni mogel pomagati. Posledično so oba sprinterski vlaki ujeli dobrih 200 m pred ciljem in med seboj obračunali za etapno zmago.

Ta je pripadla Timu Merlierju, ki je za 42. zmago v karieri ugnal drugouvrščenega Italijana Jonathana Milana (Lidl-Trek) in tretjega Eritrejca Biniama Girmaya (Intermarche-Wanty).

Je pa Pogačar že pred tem sprintal za bonifikacijske sekunde. Okoli 22 km pred koncem je osvojil dve, Thomas eno, s čimer sta nekoliko povišala prednost pred tekmeci v skupnem seštevku.

Slovenski zvezdnik ima v seštevku 46 sekund naskoka pred Thomasom, Kolumbijec Daniel Martinez (Bora-hansgrohe) pa po novem na tretjem mestu zaostaja 47 sekund.

V četrtek bo na sporedu še ena pretežno ravninska etapa od mesta Acqui Terme do Andore (190 km). Sredi etape bodo morali sicer sprinterji »preživeti« vzpon na Melogno (7,5 km/4,8 %).