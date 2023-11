Policisti iz morja pred Piranom rešili moška, ki sta se držala potapljajoče jadrnice

Pomorska policista sta v petek zvečer iz morja pred Piranom rešila dva moška, ki sta se držala prevrnjene jadrnice, poročajo Primorske novice. Nato sta jadrnico odvlekla do Pirana.

Patrulja Postaje pomorske policije Koper s plovilom P-16 je v petek ob 23. uri med rednim nadzorom prejela obvestilo, da se izven rta Piran potaplja plovilo. Pihal je močan veter, morje pa je bilo močno vzvalovano. Med plovbo je policijska patrulja jadrnico izsledila zahvaljujoč utripajočim lučem na rešilnem jopiču moškega.

Policista sta opazila prevrnjeno jadrnico, v morju pa dva človeka, ki sta se držala plovila. Najprej sta rešila oba moška iz morja, zatem pa sta s pomočjo plavajoče reševalne vrvi privezala prevrnjeno jadrnico, jo odvlekla do Pirana in jo tam zvezala ob 23.50.

Oba 42-letnika s plovila, oba državljana Slovenije, ki sta bila izmučena in podhlajena, so policisti odpeljali do njune namestitve v Piranu.