Slovenci in Hrvati podpirajo Kamalo Harris, Srbi pa Trumpa

Slovenci in zlasti Hrvati bi na predsedniškem položaju v ZDA raje videli demokratsko kandidatko Kamalo Harris. Večina Srbov podpira republikanca Donalda Trumpa, v Bosni in Hercegovini pa je podpora skoraj enakomerno razdeljena. Tako kaže nedavna raziskava podjetja Valicon. Skupni reprezentativni vzorec obsega 2080 anketirancev v starosti 18-65 let

V Sloveniji je 46 odstotkov vprašanih opredelilo za Kamalo Harris. Na Hrvaškem je bila podpora za kandidatko še višja, in sicer 56-odstotna. V Srbiji je bila slika ravno nasprotna, saj je skoraj polovica vprašanih podprla Trumpa.

Večina ljudi je v vseh štirih državah v primeru zmage Kamale Harris menila, da ne bo sprememb. V primeru zmage Donalda Trumpa pa zlasti Slovenci z 49 odstotki in Hrvati s 56 odstotki vprašanih menijo, da se bodo stvari spremenile na slabše.