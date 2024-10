Na prazničnem sejmu v Ljubljani za hišico tudi 16.000 evrov

Turizem Ljubljana je danes objavil javni poziv za zbiranje vlog za najem stojnic na Prazničnem sejmu v Ljubljani. Potekal bo med 29. novembrom letos in 1. januarjem 2025 na več lokacijah. Cene za najem se gibljejo od 1700 evrov do najdražje hišice, za katero bo treba za najem odšteti kar 16.500 evrov. Stala bo na Cankarjevem nabrežju.

Ostalih 31 »cenejših« objektov bo razpršenih na Bregu, na Petkovškovem in Gallusovem nabrežju ter v Stritarjevi ulici. Ponudniki bodo lahko prodajali predmete, ki po svojem namenu in obliki ustrezajo prazničnemu vzdušju in predstavljajo priložnostna darila.

V pozivu so zapisali, da imajo prednost ponudniki slovenskih ter ročno izdelanih izdelkov, ki so prejeli nagrade s področja umetnosti, obrti ali oblikovanja. V malih gostinskih hišicah pa bodo smeli prodajati ozko izbrano gostinsko ponudbo ter napitke.