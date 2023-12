Policistom pokazal lažno vozniško s ponarejenimi podatki

Koprski policisti so ob mejnem prehodu Starod za volanom kombija ustavili 28-letnega srbskega državljana. Policistom je pokazal vozniško dovoljenje iz Srbije, za katerega so ugotovili, da gre za ponaredbo in da v resnici veljavnega vozniškega dovoljenja ne poseduje. Policisti so odkrili tudi, da je spremenil osebne podatke, pod katerimi je evidentiran ukrep o prepovedi vstopa v schengensko območje. Vozilo so mu zasegli, danes pa bo pri preiskovalnemu sodniku in sodniku za prekrške stekel nadaljnji postopek.