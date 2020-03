Pomlad se bo začela z zimskim vremenom

Najvišje dnevne temperature so danes skoraj povsod presegle 20 stopinj Celzija. Na Goriškem je deželna meteorološka opazovalnica namerila 22 stopinj Celzija, ob morju in na Kraški planoti pa nekaj več kot 20 stopinj Celzija. Razmere so povsem pomladne.

Sončno in stanovitno vreme se bo nadaljevalo še jutri in v petek, medtem ko bo od sobote prišlo do izrazitega preobrata. Proti nam se bo po vzhodnem robu anticiklona, ki se bo v prihodnjih dneh povzpel do Skandinavskega polotoka, začel spuščati za ta čas zelo mrzel severni zrak. Pomlad se bo začela ... z zimo. Ozračje se bo za nekaj dni občutno ohladilo, po zdajšnjih izračunih je možno, da bo ponekod nastala pozeba. Nekaj dni bo pihala zmerna do močna burja, ki bo povečevala občutek mraza. V soboto se bodo ob prehodu vremenske fronte ponekod pojavljale občasne padavine. Meja sneženja se bo z zdajšnje višine okrog 1700 metrov spustila do nadmorske višine okrog 600 metrov, mestoma morda tudi nižje. V nedeljo bo še precej oblačno vreme z morebitnimi občasnimi manjšimi padavinami. Še bo pihala burja.

V začetku prihodnjega tedna bo več sonca, ozračje pa se bo še dodatno ohladilo. Med ponedeljkom in sredo ni izključeno, da se bodo najnižje temperature tudi v nižinah in na Kraški planoti spustile pod ničlo in da bo torej nastopila pozeba.