SVP, SSk, FI in avtonomisti za evropsko »ljudsko dušo«

Podpora združeni Evropi preko krepitve njene »ljudske duše«, ki jo ponazarja Evropska ljudska stranka, posluh za potrebe in značilnosti goratih območij, kot je npr. kmetijstvo ter sodelovanje manjšin: to so cilji povezave v luči bližnjih evropskih volitev, ki bo v volilnem okrožju severovzhoda Italije povezalo pet strank: Južnotirolsko ljudsko stranko (SVP), ki je sklenila volilni dogovor z vsedržavno stranko Naprej, Italija (FI), dalje stranko Slovenska skupnost (SSk), Trentinsko-tirolsko avtonomistično stranko (PATT) in Gibanje Avtonomna regija Dolomiti Belluno (BARD).

Volilno zavezništvo so danes dopoldne sočasno predstavili na sedežu SVP v Bocnu ter preko video povezave na sedežu FI v Rimu ob prisotnosti političnih vodij obeh strank Philippa Achammerja in Antonia Tajanija, ponovnega kandidata SVP, dosedanjega evroposlanca Herberta Dorfmanna, ter deželnega predsednika SSk Damijana Terpina in predsednika BARD Andree Bone. SVP in FI sta podoben volilni dogovor, ki je stranki nemško govoreče skupnosti na Južnem Tirolskem omogočil izvolitev svojega predstavnika v Evropski parlament preko povezave z vsedržavno stranko, sklenili tudi pred petimi leti in tudi takrat je SSk podprla listo SVP. Zdaj se to ponavlja, pri čemer Tajani upa, da bo FI na italijanskem severozahodu sklenila podoben dogovor s kako od avtonomističnih oz. manjšinskih strank v Dolini Aoste. Vsekakor je to dogovor, kot je dejal, ki FI omogoča, da znotraj Evropske ljudske stranke (EPP) naveže zelo močne odnose z nemškim svetom, obenem se obe stranki prepoznavata v evropskih vrednotah, povezava dokazuje tudi, da evropsko ljudsko gibanje združuje narode. Obstaja želja po preseganju napak in grozot preteklosti ter po gledanju v prihodnost, je še dejal vodja FI, ki je trenutno podpredsednik italijanske vlade in zunanji minister, v preteklosti pa je bil tudi evropski komisar in predsednik Evropskega parlamenta.

Tudi Achammer in Dorfmann sta poudarila proevropsko usmeritev tega zavezništva, hkrati pa tudi opozorila na pomen sodelovanja s SSk, saj so se Slovenci iz Furlanije - Julijske krajine in Južni Tirolci ravno pred nedavnim spomnili stoletnice skupnega nastopa na italijanskih parlamentarnih volitvah leta 1924. Na to sodelovanje je spomnil tudi Terpin, ki je med drugim omenil, kako se SSk v italijanskem parlamentu opira na SVP, katere senator Meinhard Durnwalder je pred nedavnim ob priložnosti razprave o t.i. »premieratu« uspešno predlagal vključitev popravka, po katerem je treba pri snovanju novega volilnega zakona upoštevati zaščitna določila o politični zastopanosti manjšine. Terpin je SSk označil kot sredinsko stranko, ki jo je na levo sredino potisnila prisotnost nacionalističnih in protislovenskih sil v desnosredinskem taboru, vendar Evropa odpira nove scenarije, pri čemer je predsednik SSk omenil skupno počastitev predsednikov Italije in Slovenije, Sergia Mattarelle in Boruta Pahorja, tako bazoviških junakov kot žrtev povojnih pobojev, poleg tega pa tudi obljubo premierke Giorgie Meloni o povišani finančni postavki za Slovence v Italiji in pozitivno vzdušje na lanskem novembrskem sestanku vladnega omizja o slovenski manjšini.